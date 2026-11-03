Fuerte granizada causó roturas de techos en viviendas de Algorta; la intendencia colabora con los damnificados

Una fuerte granizada afectó este martes de noche viviendas ubicadas en la localidad de Algorta, al norte del departamento de Río Negro.

Según supo Subrayado, las piedras causaron roturas en techos, quedando varias familias con roturas en sus techos y afectaciones en las viviendas.

La Intendencia trabaja relevando la zona y ayudando a las familias.

El fenómeno vuelve a repetirse en Río Negro. El pasado 27 de setiembre se registraron cuantiosos daños luego de que una manga de piedra afectara las zonas de La Víbora y Colonia Tomás Berreta.

Temas de la nota granizada

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