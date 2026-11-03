Una fuerte granizada afectó este martes de noche viviendas ubicadas en la localidad de Algorta, al norte del departamento de Río Negro.
Fuerte granizada causó roturas de techos en viviendas de Algorta; la intendencia colabora con los damnificados
El fenómeno de El Niño continúa haciéndose sentir en los distintos departamentos de Uruguay. En esta zona volvió a repetirse la manga de piedra que azotó La Víbora y Colonia Tomás Berreta el pasado 27 de setiembre.
Según supo Subrayado, las piedras causaron roturas en techos, quedando varias familias con roturas en sus techos y afectaciones en las viviendas.
La Intendencia trabaja relevando la zona y ayudando a las familias.
El fenómeno vuelve a repetirse en Río Negro. El pasado 27 de setiembre se registraron cuantiosos daños luego de que una manga de piedra afectara las zonas de La Víbora y Colonia Tomás Berreta.
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