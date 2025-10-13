Fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás, y volvieron a Israel

Los 20 últimos rehenes israelíes vivos que estaban cautivos en la Franja de Gaza fueron liberados este lunes y ya se encuentran en Israel , anunció el gobierno.

"Bienvenidos a casa", escribió el Ministerio de Exteriores en la red X, para anunciar el regreso a Israel de Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel y David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker, liberados en el día 738 de su cautiverio.

El ministerio envió un mensaje similar previamente, con motivo de la liberación de un primer grupo de siete rehenes.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores, pero 47 continuaban retenidos en el territorio palestino. Solo 20 seguían con vida.

La liberación definitiva de los cautivos generó un ambiente festivo en la emblemática plaza, con manifestantes abrazándose y agitando manos y banderas cada vez que sobrevolaba sobre ellos alguno de los helicópteros militares que transportaban a los liberados hacia hospitales.

El regreso de los rehenes es parte de la primera fase del acuerdo de alto al fuego forjado por el presidente estadounidense, Donald Trump. A cambio, casi 2.000 presos palestinos serán liberados de las cárceles israelíes.

