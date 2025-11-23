Israel afirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en ataque en Beirut

El ejército israelí afirmó que mató al "jefe del Estado Mayor" del movimiento islamista proiraní Hezbolá en un ataque contra un edificio residencial en la capital libanesa este domingo.
El ministerio de Salud de Líbano informó que al menos cinco personas murieron en el ataque en Beirut y otras 28 resultaron heridas.
El ejército israelí "eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá", señaló en un comunicado.
FUENTE: AFP
