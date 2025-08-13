Fueron incautados unos 70.000 juguetes falsos en lo que va de 2025: el control del LATU y los tóxicos que pueden tener

En lo que va de 2025, en Aduana incautaron 200.000 productos falsificados y unos 70.000 son juguetes . En 2024 fueron cerca de 250.000 en 550.000 objetos falsos. La semana pasada fueron incautados 15.000 juguetes de estas características e hizo una advertencia por este tema. A esto se suman los juguetes falsificados que ingresan al país por las compras en las plataformas.

Los juguetes autorizados pasan por prueba en el LATU, con dos laboratorios, uno físico y otro químico.

El gerente de Certificación, Ricardo Hourdebaigt, explicó que son controlados por el Ministerio de Industria y que determinan qué juguetes deben ser controlados y se derivan al LATU. El foco está en la seguridad de los usuarios, que son los niños.

"Evaluamos distintos elementos según la franja etaria de los niños, evaluando toda la parte física, mecánica", señaló Javier Doldán, del departamento de Materiales y productos forestales de LATU.

Leticia Rivero trabaja en el mismo departamento y mostró que incluso miden el sonido que emite un juguete (ver video principal).

"Nosotros hacemos los ensayos químicos de los juguetes. La toxicidad, que implica verificar en cada material que está expuesto el niño, que no libere sustancias tóxicas con un manejo habitual que hace el niño del juguete", señaló Raquel Huertas, del departamento de Espectrometría Atómica de Alimentos y Medio Ambiente.

"Muchos son tóxicos graves. Tenemos el mercurio, el plomo, el arsénico", detalló Huertas.