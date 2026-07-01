"Fue un ataque": serios incidentes en hogares del Inisa; trabajadores advierten por alto nivel de violencia

El subdirector del Centro CIAM ubicado en Aparicio Saravia y José Belloni fue golpeado con un palo en la cara. Además, un guardia de seguridad experimentó la fisura de un dedo de sus manos.

La presidenta del Sindicato del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Valeria Rojo, contó a Subrayado que también en el centro Cufré un trabajador fue atacado. Allí se experimentó un “ataque directo” en momentos en que se disponía a entregar medicación.

"Fue un ataque directo a un trabajador en un procedimiento habitual que se hace todos los días, que es administrar la medicación. Estaba el enfermero para medicarlo y cuando lo sacaron para medicar el adolescente golpeó directamente al trabajador, fue bastante herido y derivado al Banco de Seguros", dijo Rojo.

Y añadió: "Ayer tuvimos bastantes situaciones donde una de ellas fue que uno de los trabajadores, un subdirector fue golpeado en la cara con un palo en dos oportunidades, tuvo una lesión bastante importante y otro compañero de seguridad que participó de la intervención también tuvo una fisura en el dedo de la mano".

El gremio advierte por alto nivel de violencia en los hogares.