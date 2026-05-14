Tatiana Marset, hermana del narco uruguayo, fue trasladada desde la cárcel al Hospital San Juan Dios en Bolivia, por un presunto cuadro de pancreatitis, informó el diario de ese país, El Deber.
Fue trasladada desde la cárcel a un hospital la hermana de Sebastián Marset
La joven presenta un presunto caso de pancreatitis. Su detención se produjo el mismo día que la de su hermano, en marzo.
El traslado médico fue con una orden judicial y con un operativo policial para evitar riesgo de fuga. De acuerdo a lo informado por medios bolivianos, la mujer uruguaya comenzó a sentirse mal desde hace tres días, y en las últimas horas la evacuaron de la cárcel al centro asistencial.
Tatiana Marset Alba fue detenida el 13 de marzo, en los operativos realizados por la Policía de Bolivia en la zona de Las Palmas, y que permitieron la captura de Sebastián Marset.
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