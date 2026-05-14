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BOLIVIA

Fue trasladada desde la cárcel a un hospital la hermana de Sebastián Marset

La joven presenta un presunto caso de pancreatitis. Su detención se produjo el mismo día que la de su hermano, en marzo.

Operativo de captura de Sebastián Marset. Foto: publicada por El Deber, de Bolivia.

Operativo de captura de Sebastián Marset. Foto: publicada por El Deber, de Bolivia.

Tatiana Marset, hermana del narco uruguayo, fue trasladada desde la cárcel al Hospital San Juan Dios en Bolivia, por un presunto cuadro de pancreatitis, informó el diario de ese país, El Deber.

El traslado médico fue con una orden judicial y con un operativo policial para evitar riesgo de fuga. De acuerdo a lo informado por medios bolivianos, la mujer uruguaya comenzó a sentirse mal desde hace tres días, y en las últimas horas la evacuaron de la cárcel al centro asistencial.

Infobae
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