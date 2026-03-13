Fiscal de Santa Cruz Cruz confirmó la detención de Tatiana Marset Alba, hermana de Sebastián Marset

El fiscal general del Estado de Santa Cruz, Róger Mariaca, confirmó este viernes la detención de Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , en operativos realizados por la Policía de Bolivia.

Tatiana Marset Alba fue detenido junto a dos venezolanos y un colombiano en inmediaciones donde en horas de la madrugada detuvieron al Sebastián Marset.

Fuerzas especiales de la Policía boliviana realizaron este viernes intensos operativos en la zona oeste de la ciudad de Santa Cruz tras la captura de Marset. Entre los efectivos que participaron, estuvieron la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico e inteligencia.

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Efectivos con armas de grueso calibre y chalecos antibalas acordaron una de las principales calles. El objetivo era que nadie entrara o saliera de la zona. El operativo apuntó a una requisa minuciosa a un inmueble, donde se ocultaría parte de las personas que brindaban seguridad y colaboraban con Marset otros servicios.

Mariaca confirmó el traslado de Marset hacia Estados Unidos tras ser detenido en operativos realizados por la Policía de Bolivia. Tenía alerta roja de Interpol y fue expulsado del país por tener procesos penales en su contra en base a la ley de migración.

Marset tiene seis acusación formal por seis casos, unos están en la etapa del juicio oral y otros próximos a esa vía procesal, indicó el fiscal general del Estado.