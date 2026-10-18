Fernando Pereira fue reelecto presidente del Frente Amplio por unanimidad, en el congreso de este fin de semana

El Frente Amplio cierra este domingo su VIII Congreso "Compañero José 'Pepe' Mujica", en el que Fernando Pereira fue reelecto presidente del partido por unanimidad. Verónica Piñeiro vuelve a ser vicepresidenta.

“Uruguay precisa más y mejor Frente Amplio. Uruguay precisa seguir por la senda de los cambios. Uruguay tiene que prepararse para un ciclo progresista, porque nadie puede dar por perdido al Frente Amplio. Nos estamos preparando desde hoy para pensar 20 años para adelante, pero también para ganar 2029 y créannos que vamos a ser decenas de miles los que estemos peleando y pujando porque un proyecto progresista llegue al gobierno”, sostuvo.

“Ha sido una semana tremenda para nuestras emociones. Una parte es el congreso. Pero cuál de nosotros no se conmovió cuando 95 mil uruguayos dejaron de ser pobres por el trabajo, por las jubilaciones, por el crecimiento en los puestos de empleo. Cuando le dimos a 170 mil niños un bono escolar para que tengan mochila”, sostuvo.

Seguí leyendo Comisión Administradora del Río de la Plata firmó el acta para dar inicio a las obras en el canal San Martín

En sus palabras de cierre, se dirigió a la búsqueda de desaparecidos y aseguró que continúa “en cada lugar, en cada sitio, en cada lucha, en cada marcha”.

Además, cuestionó la violencia contra las mujeres en el Parlamento y aseguró que hay legisladores que son “patoteros”.

“No puedo estar más de acuerdo con Liliam, que la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el Parlamento es insoportable. No solo tenemos que manifestarla, tenemos que enfrentarla. No se comportan como senadores, se comportan como patoteros, y a los patoteros se los enfrenta con ideas”, aseguró. “A esa cultura del odio y el resentimiento, el Frente Amplio le va a colocar la esperanza de la vida, la esperanza que se juega en Brasil con Lula, la esperanza de que nuestro gobierno cambie la vida de la gente”, añadió a su discurso.

También agradeció a frenteamplistas y a su familia, y también se refirió al trabajo del partido “todos los días”. Destacó la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entre otras autoridades de gobierno, pero remarcó que en esa instancia de congreso son “todos iguales”.

El presidente del Frente Amplio volvió a respaldar el gobierno de izquierda en Brasil y confirmó su asistencia al Búnker de Lula Da Silva.