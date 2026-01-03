Fue imputado por homicidio hombre que robó e incendió una casa en Las Piedras

El hecho tuvo lugar en una apartamento al fondo en calle Treinta y Tres, entre Vaz Ferreira y Liber Seregni, en Las Piedras , sobre las 5:30 de la madrugada del pasado 1º de enero.

Personal del Pado esa madrugada tomó conocimiento de que se estaría produciendo un incendio en la finca mencionada, gracias al llamado de una vecina.

Cuando personal policial llega al lugar, encuentra dentro de la vivienda a su morador atrapado, Manuel Nicolás Cardozo, de 50 años y en estado grave.

Los policías que acudieron tuvieron que romper la puerta reja y logran sacar a la víctima para trasladarla al Hospital de Las Piedras, donde permaneció en estado grave hasta las primeras horas del 2 de enero, cuando se confirmó su muerte.

Las pericias de bomberos arrojaron que el incendio había sido intencional y la policía de la seccional 4 y del área de homicidios comenzaron las investigaciones. Mediante verificación de cámaras de videovigilancia se logró ver la presencia del imputado en la zona de la casa de la víctima. A esto se le suma que tras el relevamiento de Bomberos se halló en la casa incendiada una gorra, un morral que contenía la documentación del sospechoso y un dispositivo de monitoreo de tobillera electrónica.

Se accedió a la trazabilidad y rastreo del dispositivo y se confirmó la presencia del delincuente en la vivienda de la víctima.

En la mañana del pasado jueves el hombre fue detenido personal policial reconoce al sospechoso en Treinta y tres y Batlle y Ordoñez y detiene a Matías Federico Abreu Suárez, quien iba en compañía de una mujer.

De acuerdo a las evidencias y pruebas que obtuvo fiscalía el delincuente ingresó a la vivienda a robar y se llevó un televisor y el celular de la víctima. Antes el imputado y según el informe forense, había golpeado al dueño de casa en el cráneo y en otras partes del cuerpo. El hombre falleció debido a esas lesiones y las causadas por el incendio. La justicia este sábado imputó a Abreu por un delito de homicidio especialmente agravado y cumplirá prisión preventiva por 150 días mientras trascurra las investigaciones. No se descarta la participación de otra personas en los hechos.