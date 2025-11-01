Fue imputada una sexta persona por el ataque a la fiscal de corte Mónica Ferrero

El hombre de 27 años fue imputado por dos delitos de receptación especialmente agravada. Con esta, ya son seis las personas imputadas por haber atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero el pasado 28 de setiembre.

La propia Ferrero contó ante los parlamentarios que, según el informe, los delincuentes que la atacaron no la mataron por 15 centímetros.

Ese día ingresaron por los techos al patio de su casa, dispararon y tiraron una granada.

Al sexto imputado lo detuvo la Guardia Republicana el jueves de noche, cuando los efectivos lo persiguieron porque circulaba en un auto robado. Pero, al verificar su identidad en el sistema, supieron que estaba requerido por el atentado contra Ferrero.

Según supo Subrayado, este hombre tuvo vinculación con los vehículos que se usaron en el ataque, una camioneta y un auto que fueron incautados pocas horas después del hecho, y a su vez, participó en los preparativos y la logística.

El vehículo y los celulares que llevaba fueron incautados. El hombre fue a prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.