atentado

Fue imputada una sexta persona por el ataque a la fiscal de corte Mónica Ferrero

Lo detuvo la Guardia Republicana el jueves de noche; lo perseguían porque circulaba en un auto robado. Pero, al verificar su identidad en el sistema, supieron que estaba requerido por el atentado.

ferrero

El hombre de 27 años fue imputado por dos delitos de receptación especialmente agravada. Con esta, ya son seis las personas imputadas por haber atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero el pasado 28 de setiembre.

La propia Ferrero contó ante los parlamentarios que, según el informe, los delincuentes que la atacaron no la mataron por 15 centímetros.

Ese día ingresaron por los techos al patio de su casa, dispararon y tiraron una granada.

Imagen de archivo. 
Un nuevo detenido por atentado a la fiscal Mónica Ferrero: lo atraparon en persecución por un auto robado

Al sexto imputado lo detuvo la Guardia Republicana el jueves de noche, cuando los efectivos lo persiguieron porque circulaba en un auto robado. Pero, al verificar su identidad en el sistema, supieron que estaba requerido por el atentado contra Ferrero.

Según supo Subrayado, este hombre tuvo vinculación con los vehículos que se usaron en el ataque, una camioneta y un auto que fueron incautados pocas horas después del hecho, y a su vez, participó en los preparativos y la logística.

El vehículo y los celulares que llevaba fueron incautados. El hombre fue a prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

video
policiales

Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
MEDIDAS CAUTELARES POR 180 DÍAS

Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis
TRES CASOS EN PAYSANDÚ

Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
AL PARLAMENTO

MTOP presentó proyecto con cambios a la preferencia de paso de los vehículos y la circulación en el tránsito
accidente

Siniestro frontal grave entre auto con tráiler y una moto en El Colorado

Noche de Halloween con reunión de motos y picadas en varios puntos de Montevideo
convocatoria por redes sociales

Noche de Halloween con reunión de motos y picadas en varios puntos de Montevideo
Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos
Intendencia

Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos
Subjefe de Policía sobre encuentros de motos: Hay un seguimiento a través de las redes sociales
picadas y encuentros

Subjefe de Policía sobre encuentros de motos: "Hay un seguimiento a través de las redes sociales"

