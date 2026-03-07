A prisión hombre de 25 años por reiterados delitos de violencia doméstica agravados

Personal policial del servicio 911 fue alertado de que en una vivienda del asentamiento de Calmer, en la ciudad de Mercedes , estaba sucediendo un hecho de violencia doméstica .

Efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje Soriano concurrieron al lugar, donde entrevistaron a una mujer de 26 años que se encontraba resguardada en la vivienda de una vecina. La víctima manifestó haber sido agredida físicamente por su expareja, lo que motivó la intervención policial inmediata.

El agresor fue detenido en el lugar y la víctima fue trasladada a un centro de salud para que reciba asistencia médica.

La investigación de la policía, que tomó declaraciones en el lugar y relevó el entorno, y la documentación de las lesiones de la víctima, permitieron reunir los elementos necesarios para la actuación de Fiscalía.

El indagado, un hombre de 25 años identificado por sus iniciales M.A.C.M., fue conducido a sede de Fiscalía y posteriormente a audiencia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4.º Turno. Finalizada la instancia judicial, se dispuso la formalización y condena por proceso abreviado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia doméstica agravados, uno de ellos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales agravadas, imponiéndosele la pena de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo.