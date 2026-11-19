Un hombre de 42 años fue condenado este jueves a seis años y seis meses de cárcel por el homicidio de otro de 34 años, a quien mató a tiros tras una discusión. El hecho ocurrió en la noche del 1º de febrero frente al liceo 49, ubicado en Leandro Gómez y ruta 8, en Punta de Rieles.

Eran casi las 11 de la noche cuando varios hombres estaban en el lugar, discutieron, uno de ellos sacó un arma, disparó a otro y se fue corriendo. El herido fue trasladado por particulares a un centro asistencial con un disparo en el pecho, donde falleció. La víctima tenía antecedentes penales por rapiña y hurto.

Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos identificó al autor de los disparos que al saberse buscado, se entregó en el estudio jurídico de su abogada en Ciudad Vieja, fue detenido y a fines de febrero fue imputado por homicidio y porte de arma de fuego en lugares públicos. Fue enviado a prisión preventiva.

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