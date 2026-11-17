Una discusión vecinal en Nuevo París terminó con disparos y una persona rompiendo los vidrios de un auto con la culata del revólver.

Una de las personas que protagonizó la discusión, fue a su casa y trajo un arma, disparó contra la casa y luego empezó a romper los vidrios.

Al momento se desconoce el trasfondo de la discusión. No se registraron personas heridas.

Trabajan en el caso efectivos de zona operacional IV. #AHORA | Discusión vecinal en Nuevo París terminó con disparos y una persona rompiendo los vidrios de un auto con la culata del revólver. Los detalles con @Guillelorenzo20 https://t.co/fKHi3dBHr9 — Subrayado (@Subrayado) November 17, 2026

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