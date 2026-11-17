Una discusión vecinal en Nuevo París terminó con disparos y una persona rompiendo los vidrios de un auto con la culata del revólver.
Discusión vecinal terminó con disparos y los vidrios de un auto rotos con la culata de un arma, en Nuevo París
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que no se registraron heridos. Al momento se desconoce el trasfondo de la discusión.
Una de las personas que protagonizó la discusión, fue a su casa y trajo un arma, disparó contra la casa y luego empezó a romper los vidrios.
Al momento se desconoce el trasfondo de la discusión. No se registraron personas heridas.
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