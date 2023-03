Frutas más chicas y con manchas por la sequía: ¿afecta en algo su calidad o a la salud?

Por otro lado se presentan en ocasiones manchas o cambios de color en la fruta que no afectan su calidad ni la salud de quienes la consumen. Son solo cambios estéticos o de apariencia, dice la ingeniera.

“Manchas que parecen como hundidas, como si hubiera una pudredumbre, pero en realidad son firmes, hay que pasar el dedo y apretar la pulpa, si no se hunde es una mancha que está cicatrizada y no tiene ningún problema, no tiene ninguna enfermedad. Se come sin ningún problema”, aseguró Pallante.

A su vez, en tomates o morrones se observa a veces pequeñas manchas blancas que responden a la falta de hidratación, “pero a nivel nutricional no cambia nada”, aseguró.