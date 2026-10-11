Frontera brasileña es un 55,5% más barata que los países vecinos, según informe de UCU

La frontera brasileña es un 55,5% más barata que los países vecinos, según el informe elaborado por la Universidad Católica, Campus Salto

El informe indica que los precios en Quaraí fueron 55,5% más bajos que en Artigas en el mes de setiembre.

En las tres mediciones de este año, la brecha a favor de Brasil osciló entre 53,5% y 55,5%. El punto más alto fue en noviembre de 2024, cuando llegó a 82,6%.

El rubro con mayor diferencia fue el de bienes diversos, que incluye artículos de cuidado personal, con 118%. El papel higiénico lidera con una brecha de 158%, seguido por el shampoo y los acondicionadores con 130%, y el jabón de tocador con 129%.

En segundo lugar, bebidas alcohólicas y tabaco con 105%. La cerveza es la que más pesa, con 159% de diferencia, y los cigarrillos con filtro con 108%.

Los productos del hogar se ubicaron terceros con 94%, destacándose las lámparas eléctricas con 157% y el detergente con 123%.

En alimentos y bebidas no alcohólicas, el grupo con mayor peso en el índice, la brecha fue de 59%. La sal y los postres en polvo superaron el 200% de diferencia.

El único producto más conveniente en Artigas fue el yogur común.

Según la UCU, el real y el peso uruguayo se mantuvieron estables entre junio y agosto. En ese período, los precios en Brasil cayeron 0,23% y en Uruguay subieron 0,85%.