La frontera brasileña es un 55,5% más barata que los países vecinos, según el informe elaborado por la Universidad Católica, Campus Salto
Frontera brasileña es un 55,5% más barata que los países vecinos, según informe de UCU
La Universidad Católica presentó el índice de precios fronterizos con los datos correspondientes al mes de setiembre
El informe indica que los precios en Quaraí fueron 55,5% más bajos que en Artigas en el mes de setiembre.
En las tres mediciones de este año, la brecha a favor de Brasil osciló entre 53,5% y 55,5%. El punto más alto fue en noviembre de 2024, cuando llegó a 82,6%.
El rubro con mayor diferencia fue el de bienes diversos, que incluye artículos de cuidado personal, con 118%. El papel higiénico lidera con una brecha de 158%, seguido por el shampoo y los acondicionadores con 130%, y el jabón de tocador con 129%.
En segundo lugar, bebidas alcohólicas y tabaco con 105%. La cerveza es la que más pesa, con 159% de diferencia, y los cigarrillos con filtro con 108%.
Los productos del hogar se ubicaron terceros con 94%, destacándose las lámparas eléctricas con 157% y el detergente con 123%.
En alimentos y bebidas no alcohólicas, el grupo con mayor peso en el índice, la brecha fue de 59%. La sal y los postres en polvo superaron el 200% de diferencia.
El único producto más conveniente en Artigas fue el yogur común.
Según la UCU, el real y el peso uruguayo se mantuvieron estables entre junio y agosto. En ese período, los precios en Brasil cayeron 0,23% y en Uruguay subieron 0,85%.
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