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Pronóstico hasta el jueves

Frío, nublado e inestable, con descenso de temperatura en la noche

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún, con mañanas y noches frías. Persiste el cielo nublado y con neblinas. El detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún, con mañanas y noches frías. Persiste el cielo nublado y con neblinas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta húmeda con mucha nubosidad manteniendo inestable en las primeras horas la zona noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, observándose importante descenso de temperatura en la noche.

El miércoles la mañana se presentará húmeda con mucha nubosidad observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, inestable de tarde y noche la frontera norte.

comienza a subir la temperatura: frio de manana y de templado a calido de tarde
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Comienza a subir la temperatura: frío de mañana y de templado a cálido de tarde

El jueves comienza frío con restos de nubosidad en las primeras horas en la frontera noreste y con neblinas aisladas en el resto del territorio. La tarde se presentará fresca con cielo parcialmente nublado permaneciendo frio en la noche.

Martes 9

Zona Norte: máxima 17º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º

Miércoles 10

Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º

Jueves 11

Zona Norte: máxima 17º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

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