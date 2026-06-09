Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún, con mañanas y noches frías. Persiste el cielo nublado y con neblinas.
Frío, nublado e inestable, con descenso de temperatura en la noche
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún, con mañanas y noches frías. Persiste el cielo nublado y con neblinas. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta húmeda con mucha nubosidad manteniendo inestable en las primeras horas la zona noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, observándose importante descenso de temperatura en la noche.
El miércoles la mañana se presentará húmeda con mucha nubosidad observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, inestable de tarde y noche la frontera norte.
Comienza a subir la temperatura: frío de mañana y de templado a cálido de tarde
El jueves comienza frío con restos de nubosidad en las primeras horas en la frontera noreste y con neblinas aisladas en el resto del territorio. La tarde se presentará fresca con cielo parcialmente nublado permaneciendo frio en la noche.
Martes 9
Zona Norte: máxima 17º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º
Miércoles 10
Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º
Jueves 11
Zona Norte: máxima 17º y mínima 7º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 7º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º
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