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Frío, húmedo, nublado e inestable, así continúa la semana de acuerdo al informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo frío e inestable aún, con probables lluvias de tarde. Bajan las temperaturas mínimas durante la noche. Mirá el detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo frío e inestable aún, con probables lluvias de tarde. Bajan las temperaturas mínimas durante la noche. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría y húmeda, con mucha nubosidad observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con cielo parcialmente nublado, inestable hacia la tarde y noche en la frontera norte.

El jueves comienza frío con restos de nubosidad en las primeras horas en la frontera noreste y con neblinas aisladas en el resto del territorio. La tarde se presentará fresca con cielo parcialmente nublado permaneciendo frío en la noche.

frio, nublado e inestable, con descenso de temperatura en la noche; mira el informe de nubel cisneros
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Frío, nublado e inestable, con descenso de temperatura en la noche; mirá el informe de Nubel Cisneros

El viernes comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo nublado a parcialmente nublado, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

Miércoles 10

Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º

Jueves 11

Zona Norte: máxima 17º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

Viernes 12

Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º

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