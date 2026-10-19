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EL MIÉRCOLES HAY NUEVA REUNIÓN

Frigorífico Tacuarembó "retiró despidos de forma provisoria", informaron desde el sindicato; la negociación sigue

"Valoramos que la empresa se movió de la propuesta inicial", señaló el dirigente sindical Robert Rivas.

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El Frigorífico Tacuarembó resolvió retirar 150 despidos que tenía previsto efectuar, en el marco de la reestructura que anunció la empresa.

La Asociación de Obreros y Empleados de la Industria Cárnica, el Foica, está próximo a cerrar un acuerdo esta semana.

"Valoramos que la empresa se movió de la propuesta inicial, retiró los despidos de forma provisoria, y sacó la tercerizada que para nosotros era importante", señaló Robert Rivas, dirigente sindical.

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Sindicato del Frigorífico Tacuarembó no aceptó la propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo

Lo que queda es "acercar las velocidades en las cuales podamos trabajar sin la pérdida tan grande de salario".

El miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas habrá una reunión entre las partes.

"Nosotros propusimos trabajar de 112 trimestralmente y llevándolo hasta 120 la velocidad final de animales por hora. La empresa propuso de 100 trimestralmente y creciendo hasta 112. Entonces la diferencia está en esos siete u ocho animales", indicó.

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