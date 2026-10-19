Frigorífico Tacuarembó "retiró despidos de forma provisoria", informaron desde el sindicato; la negociación sigue

El Frigorífico Tacuarembó resolvió retirar 150 despidos que tenía previsto efectuar, en el marco de la reestructura que anunció la empresa.

La Asociación de Obreros y Empleados de la Industria Cárnica, el Foica, está próximo a cerrar un acuerdo esta semana.

"Valoramos que la empresa se movió de la propuesta inicial, retiró los despidos de forma provisoria, y sacó la tercerizada que para nosotros era importante", señaló Robert Rivas, dirigente sindical.

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Lo que queda es "acercar las velocidades en las cuales podamos trabajar sin la pérdida tan grande de salario".

El miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas habrá una reunión entre las partes.

"Nosotros propusimos trabajar de 112 trimestralmente y llevándolo hasta 120 la velocidad final de animales por hora. La empresa propuso de 100 trimestralmente y creciendo hasta 112. Entonces la diferencia está en esos siete u ocho animales", indicó.