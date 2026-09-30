Frigorífico Tacuarembó pospuso el despido de 150 trabajadores y unos 1.300 se mantienen en seguro de paro

El Frigorífico Tacuarembó pospuso el despido de 150 trabajadores. La paralización de la planta se relaciona, entre otros factores, con la caída y las suspensiones temporales de las exportaciones al mercado chino, a raíz de la detección de residuos en un envío, además de la escasez de ganado para faena.

De los aproximadamente 1.700 trabajadores de la planta del frigorífico, unos 1.300 fueron enviados al seguro de desempleo en distintas etapas: 750 inicialmente y otros 540 posteriormente. Un grupo menor permanece en el establecimiento para realizar tareas de mantenimiento.

Por su parte, la planta de producción de hamburguesas funciona de manera independiente y mantiene su actividad con unas 400 personas.

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Mientras tanto, el Frigorífico Tacuarembó pospuso la decisión de los 150 despidos planteados semanas atrás, propuesta que ahora será analizada por el sindicato, que había solicitado eliminar esa medida. En tanto, 50 obreros se adhirieron al retiro incentivado.

A su vez, la multinacional brasileña propietaria del frigorífico indició que no hay ninguna confirmación de la llegada de una delegación china en octubre, tienden a restablecer el vínculo comercial, aunque son optimistas que en un plazo no muy lejano retorne la faena.

El sindicato de trabajadores fue recibido en las últimas horas por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y este jueves se realizará una nueva reunión tripartita.

Desde el gremio, Hugo Gálvez se refirió a la situación en la empresa. "Para nosotros es necesario que los despidos no estén arriba de la mesa", indicó. Para octubre, no está prevista actividad en la planta, afirmó el sindicalista.