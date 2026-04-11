Este sábado comenzó con una mañana fresca a templada y con cielo ligeramente nublado, según el pronóstico de Nubel Cisneros.
Fresco a templado y lloviznas: el pronóstico de Nubel Cisneros para este fin de semana
La temperatura máxima del fin de semana puede alcanzar los 28ºC en el norte del país. La mínima estará en 12ºC.
En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral.
El domingo en la madrugada se espera pasaje de abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con disminución de nubosidad.
Pasaje de frente frío generará lluvias en la noche y madrugada del domingo, adelantó Nubel Cisneros
En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas las fronteras noreste y este.
La temperatura máxima del fin de semana puede alcanzar los 28ºC en el norte del país. La mínima estará en 12ºC.
Las temperaturas para el sábado
Máxima de 28ºC y mínima de 14ºC para el norte.
Máxima de 25ºC y mínima de 12ºC para el sur.
Máxima de 24ºC y mínima de 12ºC para el este.
Máxima de 26ºC y mínima de 12ºC para el oeste.
Máxima de 24ºC y mínima de 14ºC para la zona metropolitana.
Las temperaturas para el domingo
Máxima de 28ºC y mínima de 16ºC para el norte.
Máxima de 25ºC y mínima de 14ºC para el sur.
Máxima de 24ºC y mínima de 14ºC para el este.
Máxima de 27ºC y mínima de 16ºC para el oeste.
Máxima de 24ºC y mínima de 18ºC para la zona metropolitana.
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