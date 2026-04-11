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EL TIEMPO

Fresco a templado y lloviznas: el pronóstico de Nubel Cisneros para este fin de semana

La temperatura máxima del fin de semana puede alcanzar los 28ºC en el norte del país. La mínima estará en 12ºC.

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Este sábado comenzó con una mañana fresca a templada y con cielo ligeramente nublado, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral.

El domingo en la madrugada se espera pasaje de abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con disminución de nubosidad.

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Pasaje de frente frío generará lluvias en la noche y madrugada del domingo, adelantó Nubel Cisneros

En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas las fronteras noreste y este.

La temperatura máxima del fin de semana puede alcanzar los 28ºC en el norte del país. La mínima estará en 12ºC.

Las temperaturas para el sábado

Máxima de 28ºC y mínima de 14ºC para el norte.

Máxima de 25ºC y mínima de 12ºC para el sur.

Máxima de 24ºC y mínima de 12ºC para el este.

Máxima de 26ºC y mínima de 12ºC para el oeste.

Máxima de 24ºC y mínima de 14ºC para la zona metropolitana.

Las temperaturas para el domingo

Máxima de 28ºC y mínima de 16ºC para el norte.

Máxima de 25ºC y mínima de 14ºC para el sur.

Máxima de 24ºC y mínima de 14ºC para el este.

Máxima de 27ºC y mínima de 16ºC para el oeste.

Máxima de 24ºC y mínima de 18ºC para la zona metropolitana.

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