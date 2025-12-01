Fresco, inestable, con lluvias y posibles tormentas, así comienza la semana y el último mes del año

Nubel Cisneros prevé un lunes fresco, todavía con lluvias y posibles tormentas. Luego vuelve a subir la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con mucha nubosidad en las primeras horas sobre la zona sureste manteniendo inestable el área. En la tarde se mantienen condiciones templadas a cálidas con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El martes se espera una mañana fresca a templada con algunas neblinas aisladas sobre la zona este. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo escasamente nublado manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El miércoles comienza fresco a templado observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrán condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo despejado. Lunes 1 de diciembre Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º Martes 2 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 17º Miércoles 3 Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º Zona Sur: máxima 36º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 18º

Temas de la nota lluvias

tormentas