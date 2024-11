Frente Amplio realizó homenaje a Danilo Astori a un año de su fallecimiento

De la convocatoria participó la fórmula Yamandú Orsi-Carolina Cosse, el ex presidente José Mujica, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, la hija del homenajeado Florencia Astori, y dirigentes de todos los sectores frenteamplistas.

Orsi recordó a Astori como un compañero que cuando discrepaba y discutía los temas lo hacía desde esa "aparente tranquilidad", dejando una enseñanza. El candidato a la presidencia dijo que no pueden fallarle.

"No nos podemos dar el lujo de fallarle a nuestra gente, pero a partir de lo que nos decía José Carlos, nada podía interponerse a los objetivos fundamentales y no solo no podemos fallarle sino que vamos a cumplir, pero vamos a cumplir siendo cada vez mejores nosotros mismos".

Orsi comentó que en alguna entrevista que le realizaron a nivel internacional, los periodistas le preguntaban cómo iban a seguir sin Danilo Astori, a lo que respondía que había dejado una barra numerosa, joven, potente y con un poder de creatividad y pedagogía en los temas económicos que supera a todos.

"Hay una barra con esa convicción de la prudencia y la audacia a la vez", enfatizó.