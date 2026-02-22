Auto particular chocó un taxi, que terminó dado vuelta en el centro de Montevideo

Un siniestro terminó con un taxi dado vuelta en el centro de Montevideo , en Maldonado y Carlos Quijano.

El taxista resultó con su conductor de 46 años, con traumatismo leve, y una pasajera de 73 años, con traumatismo encéfalo craneano y perdida del conocimiento.

Además del taxi, el siniestro también tuvo involucrado un auto particular, con dos ocupantes que no sufrieron lesiones. Otro auto, que estaba estacionado y sin ocupantes, también fue chocado.

La Jefatura de Montevideo informó que el auto particular embistió con su parte frontal al taxi, llevando a que este perdiera estabilidad, volcara y quedara dado vuelta.

Las espirometrías realizadas resultaron en 0,0 de alcohol.