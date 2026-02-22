RECIBÍ EL NEWSLETTER
Auto particular chocó un taxi, que terminó dado vuelta en el centro de Montevideo

Una mujer de 73 años, pasajera del taxi, así como el conductor sufrieron lesiones de distinta gravedad.

Foto: Jefatura de Montevideo.

Foto: Jefatura de Montevideo.

Foto: Jefatura de Montevideo.&nbsp;

Foto: Jefatura de Montevideo. 

Un siniestro terminó con un taxi dado vuelta en el centro de Montevideo, en Maldonado y Carlos Quijano.

El taxista resultó con su conductor de 46 años, con traumatismo leve, y una pasajera de 73 años, con traumatismo encéfalo craneano y perdida del conocimiento.

Además del taxi, el siniestro también tuvo involucrado un auto particular, con dos ocupantes que no sufrieron lesiones. Otro auto, que estaba estacionado y sin ocupantes, también fue chocado.

La Jefatura de Montevideo informó que el auto particular embistió con su parte frontal al taxi, llevando a que este perdiera estabilidad, volcara y quedara dado vuelta.

Las espirometrías realizadas resultaron en 0,0 de alcohol.

