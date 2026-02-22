Un siniestro terminó con un taxi dado vuelta en el centro de Montevideo, en Maldonado y Carlos Quijano.
Auto particular chocó un taxi, que terminó dado vuelta en el centro de Montevideo
Una mujer de 73 años, pasajera del taxi, así como el conductor sufrieron lesiones de distinta gravedad.
El taxista resultó con su conductor de 46 años, con traumatismo leve, y una pasajera de 73 años, con traumatismo encéfalo craneano y perdida del conocimiento.
Además del taxi, el siniestro también tuvo involucrado un auto particular, con dos ocupantes que no sufrieron lesiones. Otro auto, que estaba estacionado y sin ocupantes, también fue chocado.
Seguí leyendo
Choque entre un auto y una moto resultó con un hombre herido de gravedad, en Av. Italia y Batlle y Ordoñez
La Jefatura de Montevideo informó que el auto particular embistió con su parte frontal al taxi, llevando a que este perdiera estabilidad, volcara y quedara dado vuelta.
Las espirometrías realizadas resultaron en 0,0 de alcohol.
Temas de la nota
Lo más visto
LUTO EN EL CARNAVAL
Falleció el murguista Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda; IMM suspende la fecha de la Liguilla
Vecinos hicieron denuncia
Con destornillador, delincuente robó más de 15 chapas matrículas de vehículos estacionados en Prado
En san josé
Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente
MONTEVIDEO
Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
Policiales
Dejá tu comentario