MINISTRO GANADERÍA

Fratti tras su regreso de China: "Fue una misión oficial exitosa; tenemos 4 acuerdos ya firmados"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dijo a Subrayado que llegarán por valija diplomática dos acuerdos más para firmar.

alfredo-fratti-mgap-china-aeropuerto

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, llegó este domingo junto a la delegación que acompañó al presidente Yamandú Orsi en su viaje a China.

En diálogo con Subrayado, el ministro dijo que fue una misión oficial exitosa por la importancia que le dieron las autoridades chinas a las uruguayas y a los empresarios y por los más de 20 acuerdos que se firmaron.

"En lo que respecta a nosotros tenemos 4 acuerdos ya firmados de los 7 que habíamos llevado para intentar firmar, ellos son: la entrada de carne aviar, (...), un acuerdo sobre pesca que creo que es el primero según me informaron del Ministerio que el Uruguay hace con el extranjero, y los cálculos biliariares que estaba pendiente. Estas cuatro cosas se firmaron".

Y agregó: "Tenemos en andamiento y seguro va a venir en valija diplomática para que podamos firmar acá lo de las granjas gemelas".

El ministro contó que un empresario uruguayo le va a donar un caballo al presidente de China y, en ese mismo embarque, irían caballos tanto para polo como para enduro. Además, señaló que hubo interés en los caballos pura sangre con destino a Hong Kong.

