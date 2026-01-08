RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DE GANADERÍA

Fratti se reunirá con productores por deuda de Venezuela, pero dijo que el gobierno "no puede hacer nada"

El ministro de Ganadería se refirió a la deuda de 30 millones de dólares que mantiene el gobierno venezolano con el sector y afirmó que el tema está en el ámbito judicial.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, adelantó este jueves que se reunirá con los productores lecheros sobre la deuda de 30 millones de dólares que mantiene el gobierno de Venezuela con el sector.

"(Vamos a) aprovechar a preguntarles, ¿qué podemos hacer nosotros?", indicó. Fratti recordó que el tema está en el ámbito judicial y el gobierno no puede hacer nada al respecto.

"Si me preguntan si le deben, sí le deben", afirmó. El ministro sostuvo que el rol del gobierno es el siguiente: "El gobierno, lo que hace es decir: 'tenemos este mercado, ahora el negocio lo hacés tú y si no te pagan el gobierno es tuyo, no es el gobierno'. El gobierno lo que te dice: 'acá tenemos posibilidad de vender'. Hay gente que dice otra cosa", enfatizó.

Fratti afirmó que el tema tiene más de diez años y que no se relaciona con la afectación actual del sector en el país.

Consultado sobre la posición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fratti dijo: "no tengo posición, la posición es que le deben, pero hace diez años que está esa deuda en un litigio judicial y cuando está judicial, nosotros no podemos hacer nada".

"Capaz que si nos piden que hagamos alguna gestión, si está en nuestras manos, pero si en diez años no han recuperado, lo que me parece difícil es que ahora que no se sabe quién manda, porque manda (Donald) Trump, manda (Delcy) Rodríguez, ¿a quién le cobrás?", aseguró.

