Fratti defendió compra de María Dolores y respaldó a Colonización; para la oposición, falta un plan claro para la estancia

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, compareció este lunes a la comisión investigadora por María Dolores en el Parlamento y defendió la compra de la estancia en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

"No tenemos nueva información. Estuvimos en comisión del Senado, estuvimos en la interpelación, estuvimos en comisión de Diputados y estuvo el subsecretario con la directora general; no tenemos cuatro versiones de la compra, la compra está como está y eso fue lo que explicamos hoy", afirmó.

Fratti indicó que los detalles jurídicos del negocio son analizados por la Fiscalía. El ministro reafirmó que la estancia está en una zona lechera de valor y expresó satisfacción por el trabajo realizado por Colonización en el predio.

Respondió a las críticas de la oposición por la reducción en la cantidad de tambos que se instalarán en María Dolores. Fratti recordó que la propuesta inicial era de 16 emprendimientos, pero que el Instituto Nacional de la Leche (INALE) sugirió ampliar el área de forraje o de recría y por eso se bajó a seis los tambos.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Carlos Rydstrom, apuntó al gobierno tras la comparecencia de Fratti en la investigadora. "Para este gobierno, Colonización es más una bandera política, que una política de desarrollo para la gente", sostuvo. Para el legislador colorado, se priorizó lo político sobre los aspectos jurídicos y técnicos.

Rydstrom aseguró que Colonización no tiene un plan claro en relación a la estancia a un año de anunciada y realizada la compra.