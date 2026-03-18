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EMERGENCIA POR DÉFICIT HÍDRICO

Fratti anunció nuevas medidas para productores agropecuarios afectados por la sequía

El Sistema Nacional de Garantías otorgará un 70% de apalancamiento en la garantía, con cuatro años de plazo para el pago y una comisión de administración de 0,6%, detalló el ministro de Ganadería.

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El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, anunció este miércoles nuevas medidas para los productores rurales afectados por la sequía en áreas bajo emergencia agropecuaria por el déficit hídrico.

El Sistema Nacional de Garantías (SIGA) otorgará un 70% de apalancamiento en la garantía, con cuatro años de plazo para el pago y una comisión de administración de 0,6%. "Esto es inédito, nunca había pasado", destacó.

También, destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó a los productores que tengan certificados para descontar de DGI puedan utilizarlos para pagar el gasoil. Fratti dijo que en situaciones así los productores enfrentan problemas de iliquidez pese a tener un capital importante.

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Una línea de crédito del Banco República (BROU) para la compra de ración y la prórroga por hasta 180 días autorizada por el Banco Central (BCU) a las entidades financieras para los créditos a los productores, son otras de las medidas.

También, créditos de República Microfinanzas para productores de menor porte con intereses subsidiados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y microcréditos y fondos rotatorios de la Dirección de Desarrollo Rural.

IMPACTO

El dirigente de la Asociación Rural de Soriano, Hugo Álvarez Olano, analizó el impacto de la sequía en la producción. En el caso del maíz de primera, las lluvias llegaron tarde para la culminación de la producción, pero en la soja las pérdidas fueron del entorno del 50 y 60% en Soriano, que concentra la mitad de la producción nacional.

Calculó que faltarán unos 70.000 camiones de 30 toneladas entre maíz y soja. Álvarez Olano estimó en unas dos millones de toneladas las pérdidas; que totalizan unos 800 millones de dólares en toda la cadena productiva.

DIRECTIVO RURAL SORIANO

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