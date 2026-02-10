RECIBÍ EL NEWSLETTER
JUSTICIA

Francia lanza un llamado a testigos tras encarcelar a un hombre por violar a 89 menores

El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba "relaciones sexuales" con menores de 13 a 17 años.

Foto: AFP. Policía, Francia.

La justicia francesa lanzó este martes un llamado a testigos para encontrar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.

El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba "relaciones sexuales" con menores de 13 a 17 años, y se lo dió a las autoridades, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.

Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló.

Foto: AFP. Policía de Francia.
Seguí leyendo

Diez hombres acusados de violar y drogar a un niño de 5 años en Francia

"Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes", según el fiscal.

El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la "vida afectiva y sexual" de su tío y que representa "15 tomos", permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.

De estos, unos cuarenta pudieron ser identificados y presentaron una denuncia, pero los investigadores estiman que algunas víctimas quizás no figuran en los documentos encontrados.

Por ello, el fiscal hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que otras posibles víctimas se den a conocer, en el marco del llamado a testigos.

"Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas", pero "nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro", apuntó Manteaux, precisando que algunas de las 89 aparecen citadas por su nombre o por su apodo.

"El tiempo apremia", agregó el fiscal, que espera concluir la investigación este año vista la edad avanzada del acusado y para evitar eventuales prescripciones de los delitos.

En el caso de Colombia, Leveugle habría viajado al país andino entre 1996 y 2023, según el llamado a testigos publicado por las autoridades, en el que aparece con bigote y gafas.

Aunque el caso se dio a conocer ahora, el hombre fue detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.

El acusado también indicó en sus "memorias" haber matado "voluntariamente a dos personas", explicó el representante del ministerio público.

Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.

Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer "le suplicaba que no se marchase".

FUENTE: AFP.

