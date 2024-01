Once mil de las 26 mil multas no serán cobradas.

Consultado por la quita de confianza, el intendente expresó: "Que me tengan confianza a prepos no puedo. Fue un episodio complicado. Tengo 13 años de gobierno, he hecho cosas muy buenas. Esta no salió bien del todo y lo tengo que reconocer".

Las multas son 26 mil, dijo Lafluf. Eliminará 11 mil, que son las que están notificadas pero no cargadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Pero la oposición pide que no se cobren la totalidad de las sanciones a conductores. El Frente Amplio considera que las fotomultas no han favorecido al tránsito, sino a privados. Irá ante la Justicia, eventualmente, para dirimir la legalidad del sistema contratado.

Sin embargo, el intendente aseguró que "las multas cobradas están bien cobradas, porque están avaladas". Afirmó que los radares y las cámaras fueron certificadas por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).