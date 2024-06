Fossati negó haber amenazado a Astesiano con pena de diez años, pero dijo que es "potestad" de los fiscales

Ella lo negó y aclaró que de haberlo hecho, estaba dentro de su "potestad" como fiscal en ese momento. “Si yo hubiera hecho eso, no estaba mal. Yo no lo hago, pero creo que si lo hace un fiscal está bien. No acostumbro porque no es mi estilo. Era obligación de su defensor decirle que diez años no es una pena que te puedan pedir”, indicó Fossati tras las declaraciones de Astesiano en Crónicas del Este.