Forlán es candidato a volver a ser el técnico de Peñarol

Señaló que su fortaleza principal es que conoce al plantel, el campeonato local y que está en el país.

Por otra parte manifestó que, aunque inicialmente no estaba de acuerdo con su primera contratación, una vez en el cargo no estuvo a favor de su cese. Profundizó que no lo consideró primero porque era un “año político, que no lo iban a bancar en su proceso, y fue lo que terminó pasando” pero que ahora "hay una realidad totalemente diferente".

Finalizó diciendo: “¿si Forlán es el técnico? No, ¿si es uno de los que se está evaluando? seguro”