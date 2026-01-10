Fondo Nacional de Recursos financia bomba de parche de insulina para pacientes diabéticos de 2 a 21 años

El Fondo Nacional de Recursos ( FNR ) actualizó la cobertura de la diabetes mellitus tipo 1, una enfermedad crónica con alto impacto en la población pediátrica.

La directora del FNR, Viviana Domínguez, explicó que se mantiene el uso de la bomba minimed 780 para los más pequeños y se incorpora el sistema nano-touch (bomba parche) para la franja de 2 a 21 años. Esta tecnología procura "remedar la secreción de insulina del páncreas", permitiendo un control metabólico más seguro y preciso, informó Presidencia.

A diferencia de los modelos tradicionales, este sistema se adhiere directamente a la piel y no requiere tubuladuras para infundir la insulina al tejido subcutáneo. La prestación está disponible para todos los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud.

El tratamiento "permite controlar mejor la variabilidad de la glicemia", especialmente en una etapa de la vida donde los cambios de peso y talla, y la actividad física dificultan el control manual, afirmó Domínguez.

El FNR ya cubría el acceso a dispositivos de infusión continua de insulina. En los últimos seis años, se autorizaron 253 dispositivos, el 95% de las solicitudes. El promedio de edad de los beneficiarios es de 13 años.