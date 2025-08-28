RECIBÍ EL NEWSLETTER
FOCO EN LA CÁRCEL

Foco de varicela en la Unidad 7 de Canelones: INR estableció medidas ante recomendaciones de Salud Pública

Los reclusos del sector A del Módulo 2 fueron aislados para prevenir más contagios y no podrán recibir visitas al menos por 30 días.

Hay un foco de varicela en la Unidad 7 de Canelones, informó el Instituto Nacional de Rehabilitación y estableció medidas recomendadas por el Ministerio de Salud Pública.

Ante esta situación, la población del sector A del Módulo 2 fue aislada y "durante los próximos 15 días no habrá ingresos ni traslados" para prevenir más contagios, y se hace seguimiento de otros reclusos.

En esa línea, otra de las medidas es que ese sector no reciba visitas durante los próximos 30 días y "en caso de registrarse un nuevo caso, la restricción se extenderá hasta completar los 21 días desde el último caso". En el resto de la cárcel, no podrán ingresar mujeres gestantes, ni niños menores de un año o personas mayores de 60 o inmunodeprimidas.

Los reclusos sí pueden recibir paquetes "con normalidad", aclara el comunicado difundido por el Ministerio del Interior.

Este viernes, desde las 8:30 de la mañana, realizarán una jornada de vacunación y aplicarán 200 dosis entre privados de libertad y funcionarios que no tengan la cobertura contra la enfermedad.

"Se excluyen las personas mayores de 50 años, por haber recibido la vacuna o haber cursado la enfermedad", indica el texto.

