Calificadora Fitch Rating mantiene nota de la deuda uruguaya en el Grado Inversor

Advierte que la deuda es mayor que la de otros países con igual nota.

La calificadora Fitch Rating mantuvo la nota de la deuda uruguaya en BBB, el primer escalón del Grado Inversor, con perspectiva estable. Destaca la mejora estructural en el descenso de la inflación y sus perspectivas.

Además, señala el alto nivel del PIB per cápita y buena institucionalidad de gobierno, así como robustas finanzas externas. Advierte sobre menores perspectivas de crecimiento y el aumento del peso de la deuda, por encima del promedio de países con la misma nota. Señala además que la deuda es sensible a movimientos en el tipo de cambio, dado el aún alto nivel de dolarización.

