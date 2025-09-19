Hermano de Morosini fue condenado a 15 meses de prisión tras amenazar a su expareja con hacer lo mismo

El hermano de Andrés Morosini , el hombre que asesinó a sus dos hijos y se suicidó en el arroyo Don Esteban, fue condenado a 15 meses de prisión tras amenazar a su expareja con hacer lo mismo, confirmaron a Subrayado fuentes del Ministerio del Interior.

Alejandro Morosini Rechopa, de 26 años, fue condenado por un delito de violencia doméstica en régimen de reiteración real y reiterados delitos de violencia doméstica agravado en régimen de reiteración real.

El corresponsal de Subrayado, Daniel Rojas, informó que la pareja tiene un hijo pequeño en común, de siete años. Las amenazas según la madre, se remontan a cuando eran pareja; ya no lo son.

Seguí leyendo Así fue el momento del siniestro fatal en Punta Gorda: vecina dijo que la IMM reconoce que hay un desperfecto en la curvatura

El hombre, que es poseedor de antecedentes penales, fue derivado a la cárcel de Mercedes.

El caso

Andrés Morosini, de 28 años, entró a la casa de su expareja en Mercedes y se llevó por la fuerza a sus dos hijos, un niño de 6 años y una niña de 2.

"No los vas a ver más", le dijo el hombre a su expareja, con quien estaba separado desde hacía poco tiempo. La mujer hizo la denuncia ante la Policía.

Morosini escapó en un auto rojo marca BYD, matrícula KPA19070.

El hombre manejó por las rutas 2, 24 y 20. Al dejar la última de estas rutas, ingresó hacia el arroyo Don Esteban.

El operativo

En la tarde del jueves 4 de setiembre, la Policía halló huellas de un auto liviano que dejaban la ruta 20 y terminaban en ese arroyo. Desde entonces la Policía montó allí un gran operativo que incluyó la presencia del comando policial.

Al caer la tarde del jueves llegaron los buzos de la Armada Nacional y ya de noche comenzaron un rastrillaje por el arroyo. Periciaron unos 100 metros pero la búsqueda terminó sobre las diez y fue retomada a las siete de la mañana de este viernes.

La búsqueda incluyó recursos por aire, tierra y agua. Drones, un helicóptero, buzos, perros del plantel K9 de Río Negro, Soriano y Montevideo, y decenas de policías de varias unidades.

Morosini tenía medidas cautelares de no acercamiento a su familia en un radio de 50 metros por una denuncia de violencia de género. Él y la madre de los niños estaban separados desde hacía poco tiempo.