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MONTEVIDEO

Florista del Buceo sobre el 2 de noviembre: "Nada que ver con lo que era antes, no se podía caminar"

La tradición de llevarle flores a los seres queridos en el Día de los Muertos se ha perdido y las floristas de cementerios lo notan más año a año.

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El ritual de visitar los cementerios para homenajear a los seres queridos se va perdiendo con las nuevas generaciones. igualmente procuran preservar la tradición.

Los floristas registran ese cambio de comportamiento que se traduce en menos ventas.

"Cada año se nota más la baja y el tiempo tampoco ayuda. Ya la gente cambió su costumbre. Ya no se viene tanto. La gente mayor era la que más concurría. Ahora las nuevas generaciones cambiaron su forma de pensar. Los recuerdan de otra manera", expresó una de las floristas de Buceo.

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La otra florista contó que va desde niña a estos puestos y aseguró que "nada que ver con lo que era antes, no se podía caminar, no podías ir de un lugar a otro, y éramos 40 puestos, 20 acá y 20 que había otro pabellón".

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