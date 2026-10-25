Balotaje en Brasil: cerraron las mesas de votación y se reanudó el conteo de votos

Las mesas de votación cerraron este domingo en Brasil, luego de que se extendiera el horario de los comicios hasta las 19:00 locales, en el balotaje presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Se reanudó el escrutinio.

La prórroga había sido dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, que ordenó extender dos horas la recepción de votos en todo el país ante las dificultades denunciadas por electores para llegar a los centros de votación.

La decisión se conoció a última hora, cuando los comicios estaban previstos para finalizar a las 17:00. Zanin fundamentó la medida en la “gravedad” de los hechos denunciados.

Confira abaixo o Ofício da Presidência do @TSEjusbr sobre o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prorrogação do horário das Eleições 2026. pic.twitter.com/1c3D0s3LhA — TSE (@TSEjusbr) October 25, 2026

Ocurrió en varios lugares que las mesas cerraron a las 17:00 y no volvieron a abrir. Ante eso, las autoridades electorales hicieron la siguiente aclaración:

Esclarecimento sobre prorrogação da votação



O Tribunal Superior Eleitoral (@TSEjusbr) informa que, conforme decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, a eleição segue em andamento apenas nos locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h.



O TSE… — TSE (@TSEjusbr) October 25, 2026

Antes de la prórroga, la página oficial del conteo había publicado los primeros resultados parciales. Con el 0,25% de las urnas escrutadas, Lula obtenía el 57,66% de los votos, frente al 42,34% de Flávio Bolsonaro. El conteo no se había actualizado tras conocerse la extensión del horario de votación.

Más temprano, Lula había denunciado obstáculos para que los electores se trasladaran en transporte público hasta sus centros de votación en varias ciudades. Según afirmó, en São Paulo y Salvador de Bahía se retiraron ómnibus de línea de circulación.

“Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara”, había dicho el mandatario frente a su casa en São Paulo.

La campaña de Bolsonaro también había solicitado una prórroga de dos horas en algunos municipios de Minas Gerais y Rio Grande do Sul, debido a las “intensas lluvias”.

Una elección decisiva

Lula, de casi 81 años, aspira a conseguir un cuarto mandato presidencial, el segundo consecutivo. En la primera vuelta quedó por detrás de las expectativas de su campaña, mientras que las últimas encuestas mostraban un empate técnico con una ligera ventaja para Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El resultado definirá si Brasil mantiene un gobierno de izquierda o se suma al giro hacia la derecha que se registra en varios países de América Latina.

Lula se presentó durante la campaña como un defensor de la democracia y destacó sus políticas sociales, que sacaron a millones de personas de la pobreza. Durante su actual mandato, la inflación y el desempleo registraron una caída, aunque el costo de vida y la inseguridad siguen entre las principales preocupaciones de los votantes.

Flávio Bolsonaro prometió endurecer la lucha contra la delincuencia, reducir el gasto público y aliviar el costo de vida. Al votar en Río de Janeiro, afirmó: “Llegó la hora del cambio”.

Su padre, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La campaña estuvo marcada por fuertes enfrentamientos políticos y una intensa disputa en las redes sociales. Lula y sus seguidores advirtieron sobre el riesgo de un regreso del bolsonarismo, mientras que Flávio centró sus críticas en la situación económica y la inseguridad.

El resultado también tendrá consecuencias para la gobernabilidad. Si Lula gana, deberá lidiar con un Congreso dominado por sectores conservadores. Si se impone Bolsonaro, se prevé un enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal, cuestionado por la derecha tras la condena al expresidente.