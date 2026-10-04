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CONTEO DE VOTOS

Flávio Bolsonaro afianza ventaja sobre Lula en presidenciales con más de 60% de urnas escrutadas

Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre.

AFP

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Flávio Bolsonaro afianza ventaja sobre Lula en presidenciales con más de 60% de urnas escrutadas.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encabeza ampliamente el conteo de votos en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro tiene 49,58% de los sufragios frente al 42,25% para Lula.

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Resultados parciales: Flávio Bolsonaro supera ampliamente a Lula en elecciones presidenciales

De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival.

El izquierdista ha hecho de la soberanía su bandera electoral y advierte contra la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.

Para Flávio Bolsonaro, de 45 años, Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas", dijo al votar en Rio de Janeiro.

El senador, poco conocido hace unos meses a nivel nacional y que se define más moderado que su padre, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad rampante.

Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre, que se dará si ninguno de los dos candidatos supera el 50%.

FUENTE: AFP

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