RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENTRADAS EN VENTA

Fito Páez anunció concierto en Montevideo; "Sale el sol", será el 15 de mayo a las 21 horas en el Antel Arena

La preventa de entradas, que comenzó este martes, es exclusiva para BBVA y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar stock, a través de Tickantel. El jueves 15 se habilitará la venta con todos los medios de pago, por la misma vía.

fito-paez-concierto-archivo

Afortunadamente, Fito Páez viene anualmente a Montevideo y 2026 no será la excepción.

El rosarino anunció la fecha en que está previsto su concierto en la capital uruguaya. Será el viernes 15 de mayo a las 21 horas en el Antel Arena.

En esta oportunidad, Paéz llega con su espectáculo “Sale el sol”, que, según la producción, inaugura una nueva etapa artística: concebida desde cero, con versiones inéditas de sus grandes himnos, nuevas lecturas de su repertorio y canciones de Novela.

Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro 2026, ganó su película pero no él como actor. Foto: AFP
Seguí leyendo

"Una batalla tras otra" y "Hamnet" triunfan en los Globos de Oro; la serie "Adolescencia" en televisión

La preventa de entradas, que comenzó este martes, es exclusiva para BBVA y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar stock, a través de Tickantel. Van desde los 1.900 a los 4.200 pesos.

El jueves 15 se habilitará la venta con todos los medios de pago, por la misma vía.

El año del artista viene cargado de trabajo, comenzando en marzo, tras agotar dos funciones en el Movistar Arena, sumó otra para abril.

A su vez, también en marzo, tiene prevista una serie de conciertos en Rosario, su ciudad natal. El 10 dará un show sinfónico; el 11, uno solo con piano, y el 13 —el día de su cumpleaños— presentará “Novela”, la ópera rock a la que le dio vida a fines de los años ochenta y que recién grabó en 2024. Ese álbum incluye la canción que le da nombre a este nuevo tour.

Temas de la nota

Lo más visto

video
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó
LA PAZ, canelones

Iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon y lo mataron
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
MALDONADO

Investigan la caída de una mujer desde el balcón del piso 12 de un edificio de Punta del Este
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nueva ola de calor a partir de la tarde del viernes: la máxima llegará a los 40°, anunció Nubel Cisneros

Te puede interesar

El gobierno definió medidas para asistir a productores afectados por la sequía y las anuncia hoy de tarde video
MGAP

El gobierno definió medidas para asistir a productores afectados por la sequía y las anuncia hoy de tarde
Un hombre de 54 años resultó herido grave tras quedar atrapado por la zorra del camión con el que trabajaba
SINIESTRO LABORAL

Un hombre de 54 años resultó herido grave tras quedar atrapado por la zorra del camión con el que trabajaba
Dos delincuentes a prisión por robarle la moto a un policía la semana pasada video
DETENIDOS, IMPUTADOS y CONDENADOS

Dos delincuentes a prisión por robarle la moto a un policía la semana pasada

Dejá tu comentario