Fito Páez anunció concierto en Montevideo; "Sale el sol", será el 15 de mayo a las 21 horas en el Antel Arena

El rosarino anunció la fecha en que está previsto su concierto en la capital uruguaya. Será el viernes 15 de mayo a las 21 horas en el Antel Arena .

En esta oportunidad, Paéz llega con su espectáculo “Sale el sol”, que, según la producción, inaugura una nueva etapa artística: concebida desde cero, con versiones inéditas de sus grandes himnos, nuevas lecturas de su repertorio y canciones de Novela.

La preventa de entradas, que comenzó este martes, es exclusiva para BBVA y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar stock, a través de Tickantel. Van desde los 1.900 a los 4.200 pesos.

El jueves 15 se habilitará la venta con todos los medios de pago, por la misma vía.

El año del artista viene cargado de trabajo, comenzando en marzo, tras agotar dos funciones en el Movistar Arena, sumó otra para abril.

A su vez, también en marzo, tiene prevista una serie de conciertos en Rosario, su ciudad natal. El 10 dará un show sinfónico; el 11, uno solo con piano, y el 13 —el día de su cumpleaños— presentará “Novela”, la ópera rock a la que le dio vida a fines de los años ochenta y que recién grabó en 2024. Ese álbum incluye la canción que le da nombre a este nuevo tour.