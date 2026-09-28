Fiscalía de Santa Cruz en Bolivia investiga si hermana de Marset incumplió prisión domiciliaria

El fiscal general de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público analiza la situación jurídica de Tatiana Marset, luego de que fuera filmada durante un remate de ganado en predios de la Expocruz.

La hermana de Sebastián Marset quedó grabada mientras caminaba por la feria. Mariaca señaló que se solicitó un informe para establecer bajo qué circunstancias salió de su domicilio.

Según trascendió también se revisará la actuación de la custodia de Marset.

Seguí leyendo "La justicia no existe": la respuesta del narco Marset a un agente de la DEA que le mandó un mensaje

Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales y una que vez Fiscalía se expidiera al respecto, la propia Tatiana Marset utilizó sus redes sociales para aclarar la situación, además de cuestionar a los medios de comunicación por querer obtener visibilidad a través de su nombre.

“Quiero aclarar que no era la primera vez que asistía a una feria, ya había ido” explicó.

Marset aclaró que no asistió a un remate de ganado, como trascendió en los medios locales. Dijo que la invitaron a conocer una vaca que habían vendido con su nombre, y que por supuesto: “acepté la invitación”.

Dejó en claro que estuvo pocos minutos y que, luego, regresó a su casa sin violar ninguna norma.