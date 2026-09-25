"La justicia no existe": la respuesta del narco Marset a un agente de la DEA que le mandó un mensaje

El agente de la DEA, Michael Greisen pasó varias horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, esperando. Contaba con la información de que la pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pasaría por allí.

Al hacer contacto visual con Susana Castaño Ríos, se le acercó. Sabía que ella conoció a Marset mientras trabajaba como empleada doméstica en su mansión, en Santa Cruz de la Sierra. Allí nació una relación amorosa. Estaba al tanto de los escondites del narcotraficante.

Sin rodeos, el agente le entregó su tarjeta personal, pero ella declinó conversar.

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Determinante, el agente consiguió el número personal de Marset y se puso en contacto:

“Sebastián, mi nombre es Mike Greisen y soy agente de la DEA. Hemos intentado dos veces darte la oportunidad de establecer comunicación directa conmigo y con mi equipo. Parecería que has rechazado ambas oportunidades. Queríamos informarte y explicarte cómo podrías resolver tus problemas con los Estados Unidos de manera discreta y profesional, reconociendo tus preocupaciones por tus hijos y otros seres queridos”, le explicó.

La sorpresa llegó cuando el jefe narco decidió responder. Fue directo: “Jamás me capturarán” y “la justicia no existe”, escribió el uruguayo.

Greisen le advirtió que los familiares de los narcotraficantes, incluidos sus hijos, suelen estar en riesgo debido a la violencia vinculada al narcotráfico. Le insistió que su mejor opción era entregarse.

Marset respondió nuevamente con más mensajes, afirmando que sus hijos estaban a salvo y preguntando: "¿Los van a matar o qué?". Además, añadió: “Soy más inteligente que toda la DEA junta, no me van a capturar nunca”.

Finalmente, Marset intensificó sus amenazas hacia el agente: “Recuerda que nadie es inmortal. Vos debés de ser un sapo más convertido en DEA”.

“No me importan los cargos. Soy un criminal y lo seré siempre, venga quien venga a buscarme”, añadió.