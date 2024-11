Fiscalía "no ha descartado las hipótesis de si fue un accionar culposo o doloso" del chofer de ómnibus de Cutcsa

Asimismo, se indica que "se incautó, previa autorización judicial, el teléfono personal del indagado, en el que ya se hizo la extracción de datos y falta analizar la información". Además, "se está requiriendo a la Intendencia de Montevideo, información necesaria del indagado, cámaras y otros".

Por no contar con resultado de las pericias, la Fiscalía "no ha descartado las hipótesis de si fue un accionar culposo o doloso, dependiendo de ello, serán las medidas a tomar, pudiendo acaecer incluso el cambio de Fiscalía".

El fiscal sostiene que "adelantar el acceso a carpeta, no se estima conveniente, pues aún no están los resultados de la mayoría de las pericias y se duplicaría y recargaría la mesa administrativa". Finalmente, indica que el chofer aún no cuenta oficialmente con abogado designado.