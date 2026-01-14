RECIBÍ EL NEWSLETTER
HACE 20 DÍAS ESTABA EN HOGAR TRIBAL

Fiscalía investiga muerte de adolescente bajo el cuidado de INAU que fue encontrado sin vida en una playa

La salida no autorizada del adolescente fue registrada sobre las 17:35 horas, mientras que el parte policial confirma su fallecimiento a las 17:34 horas.

Un adolescente de 15 años, que estaba bajo el cuidado del INAU y residía en el Hogar Tribal, escapó el 31 de diciembre por la tarde del lugar y horas después fue encontrado sin vida en una playa de Capurro, en la zona oeste Montevideo.

La información policial indica que la muerte se dio por ahogamiento y su cuerpo estaba próximo a la rambla Baltasar Brum. Tras un llamado al 911 que alertó lo que estaba aconteciendo, personal médico arribó al lugar, realizó maniobras de reanimación pero finalmente se constató su fallecimiento en el lugar.

La salida no autorizada del adolescente fue registrada sobre las 17:35 horas, mientras que el parte policial confirma su fallecimiento a las 17:34, lo que marca que la salida del menor se marcó posterior a su muerte.

La víctima había reingresado al INAU en mayo de 2024 y luego de pasar por varios dispositivos, el 11 de diciembre fue derivado a un centro de 24 horas donde permaneció 20 días hasta el momento de su escapatoria.

El INAU no ha emitido comunicación alguna al respecto del caso, que es investigado por la Fiscalía.

