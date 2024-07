Fiscalía de Bolivia presentó imputación de Gianina García Troche y otros familiares de Marset por narcotráfico

El miércoles pasado, la Justicia de Bolivia declaró en rebeldía al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Además, ordenó la incautación de sus bienes. Esto se dio porque se celebró una audiencia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas a la que fue citado y, prófugo, no compareció, informó el periódico boliviano, El Deber, en ese momento. Los bienes incautados son once vehículos y once inmuebles, que no están a nombre de Marset pero sí de miembros de su organización.