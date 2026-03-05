RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANALIZAN CÁMARAS

Fiscalía de Artigas investiga trifulca entre asistentes a un cumpleaños ocurrida en pleno centro

El hecho ocurrió a pocos metros de la Jefatura de Policía de Artigas. El video que circuló por redes sociales también viene siendo analizado.

trifulca-artigas-centro-video

La Fiscalía investiga una trifulca entre asistentes a un cumpleaños de 15 ocurrida a pocos metros de la Jefatura de Policía de Artigas.

La vocera de la Jefatura, Lady Fuques, dijo que realizaron un análisis informático y digital tanto de cámaras del Ministerio del Interior como particulares.

Personas que se encontraban en la vía pública se sumaron a los disturbios. Al momento se desconocen las causas del incidente ocurrido en plena zona céntrica de la ciudad.

la policia detuvo a cuidacoches que insulto a vecinos y apedreo vehiculo, en parque rodo
La Policía detuvo a cuidacoches que insultó a vecinos y apedreó vehículo, en Parque Rodó

