Fiscalía de Artigas investiga trifulca entre asistentes a un cumpleaños ocurrida en pleno centro

La Fiscalía investiga una trifulca entre asistentes a un cumpleaños de 15 ocurrida a pocos metros de la Jefatura de Policía de Artigas.
El hecho ocurrió a pocos metros de la Jefatura de Policía de Artigas. El video que circuló por redes sociales también viene siendo analizado.
La vocera de la Jefatura, Lady Fuques, dijo que realizaron un análisis informático y digital tanto de cámaras del Ministerio del Interior como particulares.
Personas que se encontraban en la vía pública se sumaron a los disturbios. Al momento se desconocen las causas del incidente ocurrido en plena zona céntrica de la ciudad.
La Policía detuvo a cuidacoches que insultó a vecinos y apedreó vehículo, en Parque Rodó
