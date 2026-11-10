RECIBÍ EL NEWSLETTER
crisis bancaria

El Banco Central de Paraguay informa que devolvió parte de sus ahorros a 93% de clientes de Ueno Bank

Desde el jueves, cerca de 1,7 millones de personas recuperaron un total de 340 millones de dólares, según el Banco Central de Paraguay.

Foto: AFP. Banco Central de Paraguay.

Foto: AFP. Banco Central de Paraguay.

El Banco Central de Paraguay anunció que el 93% de los clientes de Ueno Bank con derecho a una garantía estatal ya recibió al menos parte de sus ahorros, una semana después del colapso del banco digital que provocó la destitución del presidente Santiago Peña.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia congelando los depósitos de cientos de miles de paraguayos. Peña fue destituido tres días más tarde en un juicio político y quedó en detención preventiva. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió como nuevo mandatario.

En medio de protestas y un clima de tensión social, el gobierno aceleró la devolución de depósitos mediante el fondo de garantías. Desde el jueves, cerca de 1,7 millones de personas recuperaron un total de 340 millones de dólares, según datos difundidos en la noche del lunes por el BCP.

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Oficialismo y oposición piden destitución del presidente de Paraguay tras vaciamiento de Ueno Bank

"Con esto damos alcance ya al 93,1% del total de personas que tenemos registradas con cuentas a pagar y que tienen garantía del Fondo de Garantía de Depósitos", explicó José Maciel, director del fondo de garantías, en una conferencia de prensa.

"Anoche, por fin, me pasaron la plata que me faltaba", señaló a la AFP este martes Rosario, una empleada de 45 años que prefirió no dar su apellido.

El banco digital Ueno Bank, constituido como tal en 2023, afirmaba tener "tres millones de clientes en todo el país", el equivalente a casi la mitad de la población de Paraguay.

El área de prensa del BCP informó a la AFP que hasta el momento identificó "1.867.000 clientes" con derecho a acceder al fondo de garantías y "a quienes se está pagando el anticipo".

La entidad monetaria no informó cuántos clientes hay por fuera de los que tienen derecho a ese fondo.

Sin embargo, el número de afectados por la caída de Ueno excede a los clientes directos: el banco tenía más de 800 millones de dólares en fondos públicos cuya restitución es aún incierta.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido
OPERACIÓN LIMA

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido
LA RESPUESTA DE LA MINISTRA CARDONA

Sebastián Da Silva a la ministra Fernanda Cardona: "Que se modere un poco en las declaraciones porque conmigo no va a poder"
"La gente vino, puntual, y se fue"

"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV
JIMENA PARDO

Presidenta del BPS sobre las elecciones obligatorias: "Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando"
gobierno

Orsi revocó la decisión de Lustemberg y restableció los cinco años de inhabilitación a la anestesista Inés Miralles

Te puede interesar

Es un granito de arena que recibí, dijo la madre de pediatra fallecida y aseguró que irá por 10 años de inhabilitación video
TRAS RESOLUCIÓN DE ORSI

"Es un granito de arena que recibí", dijo la madre de pediatra fallecida y aseguró que irá por 10 años de inhabilitación
El informe de Jurídica del MSP a Presidencia que hizo que Orsi revocara decisión de Lustemberg en el caso Barrera
DOCUMENTO DEL 28 DE OCTUBRE

El informe de Jurídica del MSP a Presidencia que hizo que Orsi revocara decisión de Lustemberg en el caso Barrera
Pablo Genta renunció como presidente de la ANP para liderar proyecto de aguas profundas en Rocha
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS

Pablo Genta renunció como presidente de la ANP para "liderar proyecto de aguas profundas en Rocha"

Dejá tu comentario