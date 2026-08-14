Fiscalía acordó con titular de Valentino Uruguay y la Justicia lo condenó por estafa y falsificación marcaria

El empresario Alegre Sasson Chebi, dueño de la tienda Valentino, fue condenado a 12 meses de prisión por estafa y falsificación de marcas.

Tras un acuerdo de proceso abreviado donde admitió los hechos, la condena se sustituyó por libertad a prueba. Deberá cumplir seis meses de arresto domiciliario parcial, cuatro de trabajo comunitario, firma semanal en la comisaría y la prohibición de salir del país.

La investigación determinó que importaba mercadería desde China y la vendía como artículos de lujo italianos hasta por 2.000 dólares.

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Fiscalía también indicó que el empresario tenía registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) la denominación “valentino” en minúscula, pero empleaba la palabra “Valentino” en mayúsculas y con una tipografía semejante a la utilizada por la reconocida marca internacional.

A esto se agregaban, según la acusación, diseños prácticamente idénticos y declaraciones de compradores que aseguraron haber adquirido los artículos creyendo que eran originales.

En el caso de la comercialización de productos Valentino, la Justica entendió que en la medida que el empresario tenía una grifa registrada en Uruguay, no incurrió en ningún delito previsto en la ley de marcas, como la falsificación de un producto.

Sin embargo, consideró que Sasson Chebi incurrió en este caso en el delito de estafa, porque utilizó esos productos para “engañar” a sus clientes, no aclarando que no les estaba vendiendo un producto de la marca italiana.

Aunque la defensa aseguraba contar con los derechos de la marca desde 1982, para cerrar la causa el empresario tuvo que reconocer los delitos.