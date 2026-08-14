La Prefectura de Colonia encontró el cuerpo de una mujer flotando en el Río de la Plata.
Encontraron el cuerpo de una mujer en el Río de la Plata, en el departamento de Colonia
Trabajan en la escena la Fiscalía y la Policía, informó la Armada en un comunicado, en el que presumen que la víctima es una mujer de 50 años.
La víctima, que estiman de unos 50 años, apareció en la zona cercana a Punta San Pedro.
Tanto Fiscalía como la Policía trabajan en el lugar, informó la Armada en un comunicado.
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