Esta martes de tarde la Asociación de Fiscales mantuvo una reunión con el presidente electo Luis Lacalle Pou, la futura vicepresidenta Beatriz Argimón y el prosecretario de Presidencia designado Rodrigo Ferrés.

La presidenta del gremio de magistrados fiscales Mirta Morales advirtió en la reunión que si se aprueban los cambios al Código de Proceso Penal propuestos en el anteproyecto de ley de urgente consideración, el sistema judicial “colapsaría”.

“Nuestro principal cuestionamiento es que todas las causas vayan a juicio y recortar las salidas alternativas. No existe un país en el mundo que lleve todas las causas a juicio, no hay sistema que lo soporte, no porque la Fiscalía no pueda, porque ni el sistema judicial lo podría hacer ni la sociedad podría aguantar que la policía tenga que ir a declarar, que los forenses tengan que ir a declarar, que los testigos tengan que ir a declarar, que las víctimas tenga que ir a declarar, y a todos los juicios”, advirtió Morales.

La Asociación de Fiscales “defiende” la figura del juicio abreviado, agregó Morales, en referencia a la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acusados para reconocer el delito cometido y por ello aceptar una pena menor a la que le podría corresponder, lo que permite no ir a juicio.