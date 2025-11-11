La fiscal Patricia Rodríguez avanza por estas horas en la investigación de la agresión del miércoles 5 en la escuela 123 de la avenida Belloni, en Jardines del Hipódromo.
Fiscal que investiga agresión en la escuela 123 citó a varias personas y espera informe forense sobre víctimas
Según informó Fiscalía, varias víctimas de la agresión ya fueron a médico forense para constatar lesiones y la fiscal citó a declarar a varias personas.
Con estos elementos espera poder tener una resolución del caso en los próximos días, y tomar alguna medida al respecto, informó la dirección de comunicación de la Fiscalía General de la Nación.
El miércoles 5, a la salid del turno matutino, varias personas entraron de forma violenta a la escuela en busca de una niña y su madre. La niña había tenido problemas con otra alumna y la madre de esta última, acompañada de otros adolescentes y adultos, ingresaron a la escuela para increparla.
Allí se produjo una discusión que fue escalando en violencia y terminó con una pelea general fuera de la escuela, en la que fueron agredidos familiares y docentes. Decenas de niños presenciaron toda la escena de violencia, que también fue compartida en video por redes sociales.
